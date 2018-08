Belen e Stefano De Martino, performance sportive a Ibiza

Per il bene di Santiago e per poterselo spupazzare entrambi, hanno pensato bene di prender casa a Ibiza a poca distanza l'uno dall'altra. Così il bambino della coppia può trascorrere giornate con mamma o con papà divertendosi in mare. Per un pomeriggio a tutto sport Stefano dà prova delle sue abilità con il flyboard come un moderno Superman davanti al suo bimbo. Anche Belen non resta con le mani in mano sullo yacht, ma si allena sulla tavola regalando ai follower video intriganti e sexy mentre è intenta a pagaiare.



Ma se di giorno i due ex scelgono entrambi mare e barche di lusso per divertirsi, lo scenario serale cambia. Per De Martino una notte nella movida con la sua Gilda Ambrosio e gli amici, tra cui Chiara Ferragni e Fedez. Per la Rodriguez un mojito e un bel broncio, forse per il suo Andrea Iannone impegnato su altre curve...