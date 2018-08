Belen e Iannone, contorsioni e passione sotto i riflettori

Abbiamo visto gli scorci instagram di una gita a Formentera a bordo di uno yacht di 23 metri con il barista che arriva in acquascooter per preparare il mojto, con il parrucchiere, lo stilista, il fotografo. Ora arrivano le foto dei giornali. Del resto Belen trascorre ore a cercare l'angolazione perfetta, si incurva, si inarca. Anche con il fidanzato Andrea Iannone riesce a regalare solo panoramiche eccezionali. E la scia di paparazzi gongola...

Un bikini succinto, il triangolino bianco a coprire i capezzoli, lo slip rosa che si perde tra le natiche. I colori del cielo e del mare perfetti per uno shooting in mare aperto. Non importa se sul panfilo ci sono anche amici e parenti, Belen riesce a catalizzare gli sguardi in una mossa. L'attrazione è irresistibile, gli obiettivi si avvicinano e Belen da regina del gossip inizia le sue contorsioni.



Sulle pagine del settimanale Spy è con Iannone: accende la scintilla con poche pose. Sulle pagine del settimanale Gente invece diventa la musa di Andrea che davanti ai paparazzi prende in mano la macchina fotografica e scatta. La Rodriguez punta tutto sul suo lato B. Perfetto. Sodo. Pare disegnato. Belen si torce e si inarca offrendo le angolazioni migliori: sfoglia la gallery e guardale...