Belen in lingerie incarna il mito di Marilyn

Dopo il fine settimana trascorso insieme in un resort sul lago di Garda, Belen e Andrea Iannone sono tornati ai loro impegni. Il pilota con la Suzuki e la showgirl con i suoi shooting mozzafiato. Su Instagram Stories la Rodriguez condivide uno scatto in lingerie nera con tanto di zoom su seno e ventre piatto. E con una parrucca bionda diventa Marilyn Monroe...

Dopo un lungo lavoro con il suo hair stylist per indossare una parrucca bionda, Belen si cala nei panni del mito di sempre, Marilyn. E neanche a dirlo lascia senza fiato. Décolleté strizzato nel reggiseno, curve sinuose e autoreggenti sono gli ingredienti giusti per un risultato davvero piccante. Ma non finisce qui...



Con i capelli sciolti e un abito nero in pizzo dallo spacco vertiginoso sulle gambe, l'ex signora De Martino sfodera tutta la sua carica erotica per augurare la buonanotte ai follower.



E Iannone? A fine giornata il pilota guida ascoltando "C'è sempre un motivo" di Adriano Celentano e canticchia "Cammino cammino, vado incontro al domani. Mi sento più forte se ti sento le mani...". Sembrerebbe, non a caso, una bella dedica d'amore...