Belen, è crisi con Iannone: pronta a ricominciare con De Martino

Musi lunghi e nessuna dichiarazione d'amore sui social da un po' di tempo: tra Belen e Andrea Iannone è crisi. A confermarlo è il magazine Spy, in edicola da venerdì 3 novembre. La showgirl, che ha appena festeggiato il compleanno di papà Gustavo (senza il pilota, ndr) avrebbe detto no alla proposta di convivenza di Andrea, sebbene i due avessero visitato alcune case a Milano proprio per progettare un futuro insieme.

E invece Belen ha bloccato tutto. E De Martino? Il prossimo inviato dell'"Isola dei Famosi" è sempre più vicino alla sua ex moglie, infatti, in questo periodo trascorre più tempo a Milano che a Roma. E, oltretutto, pare che abbia lasciato di punto in bianco la fashion blogger Gilda Ambrosio. Quindi, come Spy aveva già scritto quest'estate, il riavvicinamento tra Stefano e Belen sta avvenendo.