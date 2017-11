Belen e Andrea Iannone, fine settimana di coppia

Fine settimana di coppia per Belen Rodriguez e Andrea Iannone in un lussuoso resort sul Lago di Garda. Il settimanale "Chi", in edicola da mercoledì 8 novembre, pubblica le immagini esclusive della coppia di nuovo insieme dopo un mese di lontananza. Entrambi in costume, seduti sul lettino in giardino i due fidanzati sembrano ancora molto complici, Belen, con un gesto affettuoso, sfiora il viso e la testa di Andrea... che i due stiano cercando di superare il periodo di crisi di cui tutti parlano?