Belen canta a Ibiza, Iannone è... alla deriva

L'ultimo “ti amo” social di Andrea Iannone risale al 13 aprile, l'ultimo scatto di coppia sull'Instagram di Belen è dell'11 maggio. Da allora il gelo, almeno sul web. La Rodriguez posta scatti con il figlio Santiago oppure sola soletta a Ibiza. Nell'ultimo video canta malinconica. Il pilota, in pausa estiva dopo le performance non eccellenti nel Motogp, posta video dal mare. Lui è in acqua, Belen sulla terraferma. Saranno davvero in crisi?

In Rete se ne parla da tempo, le voci di un allontanamento tra Belen e Iannone sono sempre più insistenti. Gli indizi tanti, a partire dal silenzio social. Il pilota è stato accusato di essersi distratto troppo sulle curve della showgirl portando a casa pessimi risultati in gara. Andrea ora è in pausa estiva e ha detto che queste sono “le vacanze più difficili della sua vita”. Solo per i risultato nel Motogp o anche in amore? Avvisa che “non molla, proverà fino all'ultimo”. Chissà se Ibiza che l'anno scorso è stata l'isola dell'amore per Belen e Iannone, farà da sfondo ancora alla passione o la coppia si allontanerà definitivamente. Jeremias Rodriguez e il team di “maniac” è sull'isola, Andrea naviga in acque agitate...