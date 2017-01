Barbara d'Urso e Paola Parego, le signore della domenica svelano i loro lati più hot

A 58 anni Barbara d'Urso, signora per antonomasia di Canale 5, sfoggia un corpo davvero da... reato. E dopo il topless immortalato da Chi, gli scatti di Settimanale Nuovo non mentono. La bella conduttrice a Formentera con amici, sfodera le sue armi migliori. Panama, occhiali da sole e costume intero, che mette in risalto un fisico invidiabile, Barbara offre ai paparazzi anche un siparietto sexy, mentre in acqua dà una strizzatina al prosperoso seno e poi si sfila la spallina del costume e, come una diva d'altri tempi sorregge il florid5o décolleté con le mani. Su Instagram poi la padrona di casa di "Pomeriggio Cinque" mostra gambe e scollature mozzafiato. Un'abbronzatura perfetta e la risata sempre pronta per la D'Urso, che sembra davvero in forma smagliante: "Cerco di vivere nell'ottimismo", ha confessato al settimanale, "se pensi positivo, attrai cose belle". E in attesa di ricominciare a pieno ritmo con gli impegni tv si gode la sua estate, per ora ancora da single.



Tutt'altro che single è l'altra regina della domenica del piccolo schermo, Paola Perego, inseparabile dal marito Lucio Presta. In barca al largo di Porto Ercole la presentatrice Rai, 49 anni, sfoggia la sua silhouette impeccabile, come mostrano gli scatti di Settimanale Nuovo. In bikini la signora di "Domenica in" svela curve sexy e un lato B di tutto rispetto, che il marito e suo agente pare apprezzare molto. Poi in topless eccola a pancia in giù per una sessione di tintarella quasi integrale. Presta è pieno d attenzioni per lei, nella sua "scuderia" è l'artista più preziosa, ma è soprattutto sua moglie, verso la quale sembra che la fiamma della passione non si sia mai spenta.