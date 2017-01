Aurora Ramazzotti, shopping con le amiche

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, da poco immortalata insieme all'aitante body guard della madre, cammina decisa vicino all'amica. Top e gonna nera, sandali e borsa al braccio, la giovane si divide tra le chiacchiere e il cellulare, con aria da diva spensierata. Intanto il sito Dagospia lancia l'indiscrezione secondo la quale Aurora si sarebbe rifatta il seno in vista degli impegni in tv e nella moda. Per ora non si coglie il particolare, ma i paparazzi sono pronti a svelare ogni segreto...