Amal Clooney in corpetto di pizzo rosso

Audace come non si era mai vista, Amal Clooney chiude nell'armadio i suoi tailleur "ingessati" per un outfit più aggressivo in occasione di un evento organizzato nella residenza di Anna Wintour a New York. Ai pantaloni neri aderenti abbina un corpetto rosso fuoco con le maniche in pizzo e uno strascico lungo fino alle caviglie. Scollatura a cuore e spalle scoperte risaltano la sua figura asciutta a 10 mesi dalla nascita dei gemellini Alexander ed Ella.