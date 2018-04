George Clooney e Amal, serata di coppia senza figli

Impegnatissimi tra set, aule di tribunali e bambini, George Clooney e Amal Alamuddin ne approfittano per un romantico tête-à-tête serale a New York. L'avvocato, bellissima in un cappotto giallo e vertiginosi tacchi a spillo, si appoggia al divo per scendere gli scalini di casa, e insieme si dirigono verso l'auto accerchiati dai paparazzi. Clooney in completo grigio e dolcevita nero è molto glamour.