Amal Clooney: "George mi ha conquistata spacciandosi per il suo cane"

Specializzata in cause umanitarie e diritto internazionale, Amal era decisa a mettere da parte l'amore per dedicarsi alla carriera da avvocato. Ma l'incontro con George in Italia e il singolare corteggiamento l'hanno portata a rivedere le sue posizioni. La Alamuddin rivela infatti che Clooney l'ha conquistata spacciandosi per il suo cane Einstein via mail, dicendo che aveva bisogno di assistenza legale.



Da lì il matrimonio nel 2014 celebrato a Venezia e la nascita, 10 mesi fa, dei due gemelli Alexander e Ella: "I bambini si arrampicano sul nostro letto fra le 6 e le 8 del mattino e hanno già iniziato a dire qualche parola, con George che è stato molto attento ad assicurarsi che "mamma" venisse prima di "papà"", racconta Amal alla rivista.