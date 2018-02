Amal Clooney spegne 40 candeline: compleanno tra glamour e impegno

Una data importante e un compleanno da festeggiare alla grande. Circondata dall'amore del suo bel George e dei gemelli Ella e Alexander. Amal Alamuddin, ormai per tutti la signora Clooney, entra ufficialmente nel club degli "anta".



Sarà una festa di compleanno all'insegna dello stile e dell'eleganza condivisa pubblicamente o piuttosto un evento privato dedicato solo a parenti ed amici più stretti? In attesa di scoprirlo George, nella seconda puntata di “My Next Guest Needs No Introduction”, show condotto da David Letterman, ha raccontato alcuni particolari privati del loro amore.



Teatro del loro primissimo incontro sono stati Como e Villa Oleandra, la dimora di lusso della star di Hollywood. Un amico comune ha presentato Amal a George, in un momento in cui tra l'altro i genitori dell'attore erano presenti in casa.



La scintilla non è scoccata subito. George infatti, come ha raccontato, ha dovuto penare e non poco per conquistare il cuore dell'avvocata libanese, da anni impegnata in difesa dei diritti umani. "Mi ha lasciato il suo indirizzo mail e da lì abbiamo iniziato una conversazione epistolare durata circa tre mesi", ha detto.



Poi la loro conoscenza si è consolidata sul set del film "Monuments Men", dove Amal è arrivata invitata da George. Dopo il matrimonio a Venezia nel 2014 e l'arrivo dei gemellini Ella ed Alexander lo scorso giugno, ora la coppia vive momenti di grande felicità, tra pappe e qualche evento mondano sui red carpet.



Il quarantesimo compleanno della signora Clooney sarà un ulteriore motivo per festeggiare questo momento d'oro.