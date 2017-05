Alessia Marcuzzi alza la temperatura con il suo bikini hot

Chiuso il capitolo Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi si trasferisce ad Antibes con la sua famiglia allargata per una mini vacanza in compagnia, documentata da Diva e Donna. Con lei i figli Tommaso e Mia, il marito Paolo Calabresi Marconi, i genitori e l'ex compagno Simone Inzaghi con la moglie Gaia Lucariello e il piccolo Lorenzo. La presentatrice, in splendida forma, alterna bikini sexy a costumi interi offrendo una panoramica del lato B da 10 e lode.

Un filo di tessuto rosso si perde tra le natiche di Alessia che sdraiata sul lettino con un due pezzi mette a nudo la sua statuaria bellezza mentre l'amica le spalma la crema sulla schiena per un'abbronzatura impeccabile. Dieta equilibrata e tanto yoga per un risultato eccezionale.



In Costa Azzurra, la presentatrice si gode una breve vacanza circondata dagli affetti più cari. Tra tintarelle hot, selfie con le amiche e coccole tra le braccia del marito Paolo, Alessia non potrebbe essere più felice.