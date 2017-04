Dal sacro al profano, guarda che vacanze bollenti per i vip

Bikini esagerati, pose ad alto tasso erotico, tanta pelle nuda al sole e perfino “shooting pasquali” mozzafiato. I vip hanno trascorso i giorni di festa al mare, in campagna, all'estero o a bordo piscina, ma tutti rigorosamente poco vestiti. Ne sanno qualcosa le sorelle Rodriguez, in un rifugio in Toscana, la Satta con la famiglia alle Canarie, la Colombari a Miami, De Martino a Ibiza, la Fabiani a Nizza e non solo...

Niente uova di cioccolato e colomba pasquale, le vip hanno mostrato una linea invidiabile e hanno superato in anticipo e a pieni voti la prova costume. Tante ne hanno approfittato per sollazzarsi al sole sfoggiando costumini succinti e curve da capogiro. Martina Colombari è volata a Miami con marito e figlio, Melissa Satta si è rifugiata in Spagna con Kevin Prince Boateng e il piccolo Maddox, insieme agli amici, tra cui l'inseparabile Simona Salvemini. Alessia Fabiani ha festeggiato sulla spiaggia di Nizza con i suoi gemelli, mentre Elisabetta Canalis Oltreoceano ha sfoggiato costumini coloratissimi abbinati a quelli della sua “tigretta”. Stefano De Martino ha postato scatti rilassanti da Ibiza, mentre Michela Coppa era a Saint Tropez, Giorgia Palmas in Sardegna, Alessia Reato in Liguria e Alessia Marcuzzi a Cap D'Antibes. Sfoglia la gallery e scopri la Pasqua bollente dei vip...