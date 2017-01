Alessia Marcuzzi, ecco come "spacca" con il figlio

Capelli raccolti, tuta e piedi nudi. Non parliamo di una Alessia Marcuzzi in versione "casalinga disperata", ma di una mamma pronta a duettare a ritmo di rap con il figlio Tommaso. Tra le mura domestiche i due danno il via a un allegro siparietto diretto dalla piccola Mia che evidenzia le doti da "ballerino" del fratello... per nulla imbarazzato.