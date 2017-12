Aida Yespica, accende il Natale in lingerie rossa

Sguardo magnetico e forme prorompenti sono la sua arma di seduzione. Tanto che anche nella Casa più spiata d'Italia non sono passati inosservati attirando lo sguardo di inquilini e telespettatori. E giusto per non deludere i suoi ammiratori, Aida in questo freddo Natale regala uno shooting bollente per una nota marca di lingerie davanti all'obiettivo di Carmine Arricchiello. Camino acceso alle spalle, lei sdraiata su una pelliccia e solo un completino intimo addosso. In pizzo e rigorosamente rosso, come la passione e l'amore. Anche se la showgirl ha da qualche giorno chiuso la sua relazione con l'imprenditore napoletano Geppy Lama, a cui era legata dalla scorsa estate. "Il mio cuore non batteva più per lui", ha spiegato sulle pagine di "Chi". Seminuda e super sexy la Yespica rischia invece di far venire la tachicardia a molti...