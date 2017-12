Aida Yespica a "Chi": "Ho lasciato Geppy Lama"

Durante il GfVip era stato Geppy a lasciare Aida per colpa di alcune attenzioni particolari da parte di Jeremias Rodriguez. Ma poi la pace, in diretta tv, con un bacio e un abbraccio che però non sono sembrati molto amorevoli. E la stessa Aida Yespica sul settimanale Chi a rivelare che la sua storia è al capolinea: "Il mio cuore non batteva più per lui".

"Non ho più voglia di mentire parlando della mia vita. Il Gfvip ha mostrato chi sono nel bene e nel male. Ora che mi sono spogliata dei miei dolori, delle mie paure, non devo aver paura. Anche di camminare da sola". Nell'intervista completa, in edicola mercoledì su Chi, Aida Yespica spiega i motivi della fine della sua relazione con l'imprenditore Geppy Lama, a cui era legata dalla scorsa estate.



"Ero partita con Geppy per andare a Bormio a trascorrere due giorni di relax. Sono bastate poche ore lontano dal caos, lontano dal mondo di selfie e applausi per capire che qualcosa dentro di me era esploso. Il mio cuore non batteva più come prima. Non ho sentito il trasporto. Non ho sentito lo stomaco e la testa uniti nel dire: 'Ti amo'. Il grande entusiasmo iniziale si è trasformato in qualcos'altro. Certo, immagino già i commenti: 'Aida la mangiauomini che ancora una volta fallisce'. Lo so, ho fallito. Ancora una volta ho fallito. O forse per la prima volta voglio pensare che mi sono salvata". E Jeremias? "E' un mio caro amico".