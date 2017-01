Valeria Marini, fuga romantica a Formentera con Antonio Brosio

10:58 - Fuga d'amore a Formentera e relax con gli amici. Valeria Marini volta pagina e dopo l'ufficializzazione della separazione dal marito Giovanni Cottone, a meno di un anno dalle nozze, si fa beccare in compagnia di Antonio Brosio, aitante ex di Uomini e Donne, imprenditore più giovane di lei di 11 anni. Lei si rilassa al mare e Cottone dichiara: “Tornerà da me”. Settimana prossima è prevista la prima udienza...

A documentare il weekend alle Baleari della showgirl e dell'imprenditore ci sono le immagini di Chi, mentre Novella racconta di una cena romantica tra i due. Insomma Valeria e Antonio non si nascondono, anche se l'ex marito pare fregarsene: “Riusciremo a ricucire, Valeria tornerà da me” ha detto a Novella.



Valeria e Antonio si sono conosciuti in chiesa. Entrambi vanno in una parrocchia romana tutti i giorni a pregare. Hanno deciso di approfondire la loro amicizia. E così sono volati a Ibiza e da lì in barca fino a Formentera. Intanto Valeria cinguetta: “Credo che gli amici siano angeli silenziosi, che ci aiutano a rimetterci in piedi quando le nostre ali non ricordano più come si fa a volare”.