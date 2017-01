Valeria Marini si separa dal marito Giovanni Cottone

21:20 - Un matrimonio “stellare” - quello di Valeria Marini – non lo è stato proprio. E così a un anno dalle nozze, sontuose, cliccatissime e apprezzatissime da fan e curiosi, la showgirl si separa dal marito Giovanni Cottone. A rivelare la notizia è il settimanale Chi, lo stesso che seguì in esclusiva il matrimonio il 5 maggio 2013 . La separazione è già stata firmata e il 6 maggio ci sarà la prima udienza del processo per l'annullamento.

Valeria Marini in abito bianco in una cerimonia da vere star è un'immagine indelebile per gli amanti del gossip. Nella Basilica Santa Maria in Ara Coeli a Roma erano arrivati settecento invitati , per lo più vip. La sposa aveva uno strascico principesco di otto metri , sedici paggetti, otto testimoni, una marea di rose bianche. Valeria e Giovanni, il cui legame era iniziato nel 2008, avevano voluto fare le cose in grande. Ma il rapporto non è proseguito con lo stesso entusiasmo. Pochi mesi dopo il sì di loro due si sono lentamente perse le tracce. Poche foto insieme. Anche agli eventi mondani.



Poi le voci di crisi e l'assenza di Cottone dalle foto pubbliche e private della Marini. Perfino al funerale del padre di Valeria, a fine gennaio, Cottone non c'era. E ora arriva la notizia della separazione. La Marini si è affidata all'avvocato Annamaria Bernardini De Pace. Il 6 maggio ci sarà la prima udienza per dare corso al procedimento che potrebbe portare all'annullamento del matrimonio da parte della Sacra Rota.