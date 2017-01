Valeria Marini beccata con un toy boy a cena

16:59 - Il matrimonio di Valeria Marini con Giovanni Cottone è finito alla vigilia del loro primo anniversario. La showgirl è pronta a voltare pagina e si fa pizzicare per le vie di Roma con un nuovo accompagnatore più giovane di lei di 11 anni. Si tratta di Antonio Brosio, ex di Uomini e Donne, imprenditore napoletano, che con Valeria sfoggia tutta la sua galanteria. Come documentano le foto di Diva e Donna.

La Marini e Brosio si sono visti a cena a Roma in un famoso ristorante a pochi passi da via Veneto, hanno mangiato sushi tra sorrisi e romanticherie. Lei bellissima, in abitino nero, calze lavorate e tacchi, lui elegante e gentiluomo. L'ha abbracciata, accompagnata, le ha regalato rose e avuto occhi solo per Valeria. Da vero cavaliere.



Il 6 maggio la Marini e Cottone avranno la prima udienza per il processo che potrebbe portare all'annullamento delle nozze. Da mesi pare che vivano da separati in casa e nelle ultime settimane Valeria abbia preferito dormire in hotel. Ma nonostante le difficoltà in famiglia, la showgirl si mostra serena e sorride ai flash. “Baci stellari” cinguetta dai suoi profili social regalando immagini mozzafiato...



VALERIA APPARE SU TWITTER E CITA VOLTAIRE - La soubrette si fa viva sul suo profilo Twitter ufficiale e posta una frase del filosofo e romanziere Voltaire: "La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è di essere di buon umore".