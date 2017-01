Valeria Marini "abbondante" in bikini

10:24 - Abbondante, esplosiva e super sexy. In fuga dal freddo europeo Valeria Marini sverna tra le onde di Miami e saluta il 2014 in tenuta estiva. Bikini dorato, che non contiene il maxi seno, da cui sfugge persino un capezzolo, e vezzosa catenina in vita, la Valeriona nazionale sfoggia un fronte-retro dalle curve prosperose con la stessa nonchalance con cui mostra quel po' di cellulite, che non si può proprio nascondere.

In vacanza con il marito Giovanni Cottone e la sua famiglia la Marini si gode l'eterna estate della Florida, tra bagni in mare e sedute di tintarella fuori stagione sul lettino in spiaggia. Davanti a paparazzi si concede in tutta la sua generosa sensualità con pose da diva e passerella marina. Il lato B la fa da padrone, immortalato in tutte le sue ampie angolazioni, cellulite compresa. Valeria non si scompone, si piace, sa di piacere, il matrimonio l'ha resa ancora più vamp e vanitosa. A Miami adesso è lei la regina, prorompente e prosperosa come non mai.