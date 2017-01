Shakira suona con il suo bimbo

12:52 - "Mi sa che diventerà un batterista!" commenta un'emozionatissima Shakira. Il futuro musicista è il piccolo Milan che, in braccio alla mamma e con la bacchetta in mano, improvvisa un motivetto nello studio di registrazione della cantante. A filmare tutto c'è papà Piqué, orgoglioso del suo piccolo campione.

Dopo che la popstar colombiana è tornata con il nuovo singolo "Can’t Remember To Forget You" assieme a Rihanna, mostrando uno spiccato lato sexy e tanta voglia di provocare, Shakira smette i panni della diva solo per vestire quelli di mamma affettuosa. Tra lei e il compagno va a gonfie vele: gli scatti social insieme al piccolo Milan abbondano. Facce buffe e pomeriggi passati insieme, la coppia ha occhi solo per il bambino, nato lo scorso anno ma già molto "preparato" sulla carriera dei genitori: non solo "sedute" in studio di registrazione per lui, infatti, ma anche partita davanti al maxi-schermo, per studiare tutte le mosse del papà calciatore!



Ma Shakira non è la prima mamma che suona "social" con il suo bambino. Questo video ricorda quello postato da una dolcissima Belen che, accompagnata dalla chitarra di Stefano De Martino, cantava la ninna nanna ad un Santiago appena nato . Non c'è che dire, i piccoli vip crescono a suon di buona musica...