Belen, ninna nanna su Facebook

Guarda le tenerezze con Santiago

17/5/2013

foto Facebook

Una splendida donna, solare, abbronzata, in miniabito inguinale e scollatura provocante e per di più intonata, che canta una bella ninna nanna al suo baby mentre il compagno suona la chitarra. Sembra una scenetta bucolica, romantica, da film. Invece è quel che avviene in casa Rodriguez-De Martino, dove la sexy Belen improvvisa una canzoncina per allietare il suo piccolo Santiago. Lei lo tiene sulle sue gambe e si muove sinuosa.

E' sorridente e felice, muove le spalle e lascia dondolare il seno e le gambe mentre Santiago steso davanti alla mamma muove le braccine come per imitarla. Ha già il ritmo nel sangue e sembra apprezzare parecchio la melodia che i genitori intonano per lui. Un siparietto dolcissimo che la showgirl argentina e il ballerino condividono come al solito con i fan postando l'intero video sulla pagina Facebook. Pochi minuti di musica, amore e tenerezza da ascoltare e guardare...