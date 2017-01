Nina Moric, mano nella mano con mammà... siparietto intimo

12:47 - Altro che ritorno di fiamma con Bobbi e secondo matrimonio con Fabrizio Corona, una volta uscito dal carcere! Nina Moric ha due unici grandi amori, pare, il figlio Carlos e mamma Vrana, che tiene teneramente per mano durante una passeggiata in centro a Milano. Look sexy e aggressive con i leggings neri strappati e il lato B scolpito... senza mutande.

Mano nella mano con mammà quindi la bella showgirl croata offre uno dei suoi siparietti più "intimi"... In tutti i sensi. Intimità familiare in questo tenero quadretto con la mamma, che tiene per mano o a braccetto e intimità nel senso di assenza di biancheria intima. Sotto ai pantaloni strappati infatti, a ben vedere, il lato B della Moric appare in tutta la sua scultorea perfezione, senza segni di slip. L'incontro con un amico, poi un caffè in un bar... il pomeriggio passa in fretta e per Nina, negli ultimi tempi, le giornate scorrono così, tra affetti familiari, ricordi e un pizzico di nostalgia per il passato con messaggi social abbastanza espliciti, il suo Carlos, qualche visita a Corona in carcere e la sua nuova carriera di cantante. Single, ma al momento serena. Finché dura.