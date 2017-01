7 maggio 2014 Nina Moric, occhiaie da... brividi Sui social fa la coraggiosa e si mostra senza trucco, mentre confessa di aver bisogno di stare lontana da tutto Tweet google 0 Invia ad un amico

10:59 - L'avevamo lasciata alle serate nei locali, tra seni al vento e baci appassionati. La ritroviamo a letto, con le occhiaie, stanca e bisognosa di avere del tempo per sé, lontano dagli scandali che sembrano non volerla lasciare in pace. Nina Moric ritorna sui social e si mostra senza trucco, con la faccia sbattuta e piena di frasi dolci per il suo Carlos...

Nelle foto Nina non si nasconde, si mostra com'è, senza trucco e senza inganno. In ritiro "spirituale", la Moric cinguetta le motivazioni che la portano a voler stare da sola, lontano dai flash e dai suoi nuovi amici:"Questa settimana e stata molto dura per me... Uno scandalo dietro l'altro... Sto andando via per un periodo perché sono stanca... Ho bisogno di stare da sola con me stessa perché questa non sono io. Io sono una madre...".



Sembra che sia Carlos l'unico uomo nella vita della modella che, tra uno scatto provocante e uno "casalingo", riserva per lui le frasi più dolci. Accanto a lei Nicolò Grassi e Marco Evans, nuovi amici e compagni di serate, make up artist e produttore, sempre al suo fianco. Per loro Nina ha solo parole d'affetto, soprattutto ora che è lontana. Sembra davvero che questa sia la volta buona, anche se è l'ennesima, in cui la Moric ha deciso di mettere la testa a posto, di smettere di dare scandalo e di concentrarsi sulla famiglia e sul suo lavoro di cantante. Lei, tra selfie "nature" e foto baciata dal sole, può sempre contare sull'affetto dei suoi follower.