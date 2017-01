24 aprile 2014 Nina Moric, voto di castità ma seno al vento La showgirl non fa sesso da tre mesi ma al suo party si scatena Tweet google 0 Invia ad un amico

10:20 - Non ha più rapporti intimi da tre mesi e dice di aver fatto voto di castità, stanca "di dare qualcosa di me a persone che non lo meritano". Ma al party per la presentazione del suo singolo, "I Love Rock'n'Roll", Nina Moric si scatena e ai paparazzi offre il solito siparietto piccante: un seno sguscia fuori dal vestito. Si raccomanda caldamente però di... guardare ma non toccare.

Nina gioca ancora a fare la femme fatale e alla festa per il suo disco è più sexy che mai avvolta in un abito scollatissimo e dall'ampio spacco centrale, come mostrano gli scatti di Novella 2000. Ma è tutta apparenza. Pare infatti che la showgirl croata non ne voglia più sapere di uomini e di sesso, come racconta a Settimanale Nuovo. All'amore ha messo la parola "fine". "Mi sono data seriamente alla castità. Dopo Fabrizio è stato un abisso continuo. Con gli uomini con cui sono stata ci ho sempre rimesso. Metterei tutti i miei ex sul Titanic e li farei affondare...". Da Matteo Bobbi a Massimiliano Dossi, con cui è finita da poco.

Per Fabrizio Corona invece, con cui ha avuto un figlio, Carlos, non ha che parole di compassione e lancia un appello: "Mio figlio ha bisogno della presenza del suo papà: perché tenerlo ancora dietro le sbarre?". Nina è piena di rancore e di rabbia, ma anche di tristezza e delusione: "La vita non è facile per nessuno e io ne so qualcosa", dice. E allora perché continuare a piangersi addosso? Avrà anche fatto voto di castità, ma questo non significa che non possa continuare a fare ciò che le viene meglio, ovvero mettersi in mostra, come le è sempre piaciuto fare.



Poco tempo fa Corona, in una lettera dal carcere, aveva risposto a chi gli chiedeva se questa esperienza lo stesse cambiando: "Le persone non si possono cambiare, il dna non si modifica", aveva scritto. Una saggia considerazione, che vale forse anche per la sua ex.