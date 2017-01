Nina Moric, scorcio nel suo... intimo

12:35 - Mise super sexy con profondo spacco centrale e scorcio di gambe e d'intimo per Nina Moric, che alla presentazione del suo singolo, all'Old Fashion Café di Milano, offre un siparietto osé. La showgirl croata calpesta un lembo del lungo vestito, che si apre completamente dalla vita in giù, mostrando anche ciò che sarebbe dovuto restare... "strettamente personale".

Serata "importante" per la bellissima Nina, con tanti ospiti venuti ad applaudirla in veste di cantante. Tra gli altri anche una vecchia conoscenza di "famiglia" Lele Mora, che la bacia maliziosamente sul petto. I capelli raccolti sulla nuca, il rossetto rosso intenso, un nastro nero al collo, un micro corpetto che scopre anche la schiena e mette in evidenza i tatuaggi, Nina sorride appena e appare anzi quasi triste e assente. Nostalgica e tormentata, come quando nello studio di Verissimo, qualche giorno fa, ricordava Fabrizio Corona e si diceva pentita della guerra intrapresa contro di lui, decisa a lasciarsi il passato alle spalle e a riaccogliere il suo ex marito, quando uscirà dal carcere.



Dopo la fine della sua love story con Massimiliano Dossi e prima ancora con Matteo Bobbi, la Moric è di nuovo single. Un momento di solitudine sentimentale che certo non la rende felice: "Ormai penso che il principe azzurro non esista, se arriva bene, io non lo cerco più. Sono una vera casalinga. E’ quasi un mese che sono chiusa in casa con Carlos, guardiamo tonnellate di film, parliamo, giochiamo e quando lui è preso a fare altro io mi dedico alla musica...". Dal figlio quindi e forse adesso anche dalle note e dal canto gli unici spiragli di gioia e di speranza.