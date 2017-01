Fabrizio Corona esce dal carcere... per divorziare

17:51 - E' in perfetta forma, gli occhiali scuri da sole, gli stessi che aveva durante la fuga, barba e baffi appena accennati, un cappello verde, una t-shirt con la scritta "Detenuto n° 74", il suo anno di nascita e persino un sorriso sulle labbra. Fabrizio Corona esce dal carcere e i paparazzi di Novella 2000 lo immortalano. Un permesso speciale e momentaneo per incontrare Nina Moric e firmare l'accordo di divorzio.



La showgirl croata lo aveva anticipato a "Verissimo" qualche giorno fa, durante un'intervista dal sapore nostalgico, in cui si era commossa e "riappacificata" definitivamente con il suo ormai ex marito. Adesso ecco le foto che documentano l'incontro tra i due al Tribunale di Milano, dove è stato ufficializzato il divorzio. Nina ha il volto teso, è dimagrita, la detenuta sembra lei, piuttosto che lui. D'ora in poi non è più la moglie di Fabrizio Corona. Ma nemmeno più la sua nemica. "Resterò sempre amica di Fabrizio" ha detto la Moric a Silvia Toffanin.



In quanto all'ex re dei paparazzi, che deve ancora scontare nove anni di reclusione, le cose stanno un po' diversamente. In una delle lettere recentemente spedite dal carcere Corona aveva scritto parole dure contro l'ex moglie. "Ti sei rivelata esattamente per quello che sei, una persona egoista. Guardandoti da fuori, da un luogo di vera sofferenza, mi sono reso conto che non meriti più niente e non ti giustifico più. Sapere che sei stata mia moglie oggi mi fa sentire un fallito".



La guerra tra loro però è finita e il divorzio, adesso, ha messo definitivamente la parola fine a questa tormentata relazione. Ad unirli tuttavia, per sempre, c'è Carlos. Da quando è recluso Corona non fa che parlare di lui, è l'unica persona che gli manca e con cui vorrebbe trascorrere più tempo. Tempo che lui purtroppo, per ora, può trascorrere solo in un modo: aspettando di uscire dal carcere.