Fabrizio Corona, l'unico punto fermo è Nina

11:05 - L'unico punto fermo della vita di Fabrizio Corona è Nina Moric. Le visite della modella all'ex in carcere sono assidue e, pare, che i due abbiano ritrovato una nuova serenità. Messi da parte i rancori, tra di loro sarebbe rimasto solo l'amore. Il Settimanale Nuovo aveva addirittura parlato di nozze a fine condanna ma, a prendere le distanze da questa ipotesi, è la stessa Nina che, dai social, smentisce le voci dei fiori d'arancio.

La modella, infatti, si è affrettata a smentire tutto da Instagram: "Oggi leggo su internet che c'è ritorno di fiamma tra me M.Bobbi. Poi Fabrizio mi risposa quando esce dal carcere... E alla fine che sono tornata insieme a Massimiliano Dossi... sono un po' confusa... Sai cosa vi dico vi lascio tutti tre!!!! Ecco ora sono single di nuovo! Ma si po scrivere tutte ste...". Insomma, la modella sembra proprio cadere dalle nuvole. Anche se...



Qualche giorno fa, la showgirl, aveva aperto l'album dei ricordi, pubblicando le foto delle nozze con Fabrizio e alcuni momenti felici della loro famiglia, in compagnia del piccolo Carlos. Un cinguettio particolarmente romantico, poi, aveva fatto sperare i fan affezionati alla coppia: "In fondo è l'unico uomo che mi ha amato veramente e con i nostri caratteri difficili ci siamo sopportati per tanti anni... Mi ha dato un figlio meraviglioso se questo non era amore allora cosa era. Ci manchi". Inoltre, le dichiarazioni della Moric a "Verissimo", fanno sperare che tra lei e Corona possa tornare ad esserci qualcosa di serio: "mi ha detto che sono stata, in assoluto, la donna della sua vita e che le altre sono stata soltanto delle debolezze... Lo guardavo negli occhi e finalmente ho rivisto il Fabrizio che vedevo una volta, quando l'ho sposato".