Nina Moric: "Mio figlio picchiato a scuola ma lui si difende con Gesù"

15:50 - E' una Nina Moric cresciuta, ma delusa dagli uomini e dell'amore, quella che si confessa a Tgcom24. Di nuovo single, dopo la fine della storia con Massimiliano Dossi, con tanto di matrimonio in Cambogia, la showgirl è pronta a ripartire solo da se stessa: "Gli uomini vogliono la Moric, non accettano Nina con le sue fragilità e scappano. Io però ho mio figlio, è meraviglioso, l'altro giorno Carlos è stato picchiato a scuola, ma si difende con Gesù".

Al primo vernissage italiano di Patricia Contreras (le opere resteranno allestite nella sala Museum Hall del Boscolo Hotel di Milano dal 17 febbraio al 31 marzo) e la presentazione della capsule collection di scarpe: Patricia Contreras for Joshua Fenu, Nina è bellissima, fasciata in un abito verde aderentissimo con décolleté mozzafiato.



Nina, di nuovo single...

Io sono sempre single... non sono mai stata fidanzata (ride, ndr)... anche il matrimonio, è tutta una illusione. Scherzi a parte è così, è la vita. Quando le cose non vano bene... ma non è detto che le persone non si possano riconciliare in futuro. Sto cercando di occuparmi di me stessa, ho sempre dato tanto agli uomini e ho sempre ricevuto molto poco. Aspetto l'uomo giusto, sarò pronta a riconoscerlo.



Dopo Fabrizio Corona ti sei mai più innamorata?

E chi l'ha detto che sono mai stata innamorata di Fabrizio? Sai sono una passionale, ci credo, ogni uomo era quello della mia vita, magari la gente può giudicarmi. Io ci credo, ho sete di amore, sono come un vampiro. Ma sono un po' delusa dagli uomini, forse perché non ho trovato quello giusto o magari non l'ho saputo riconoscere...



Rimpianti?

Ma no, meno male che li ho persi. Mi riconosco in una frase di Marilyn Monroe, quando diceva tutti vogliono la Monroe ma quando capiscono che sono anche Marilyn scappano. Ecco, è successo anche a me, quando ho mostrato le mie debolezze, sono sempre andati via. Volevano solo la Moric, il personaggio pubblico, non Nina.



Quali sono le tue debolezze?

Tantissime, sono molto fragile, molto buona. Spesso ne hanno anche approfittato. E poi sono scappati...



Hai ancora voglia di sedurli?

Non più, ho già dato. Adesso aspetto un uomo che mi corteggi. Sono alla vecchia maniera. Niente lingerie sexy.. anzi non la porto proprio.



Stai crescendo da sola Carlos, è dura?

E' un bambino meraviglioso che mi dà solo gioia, a volte è dura, ha 12 anni. Ma è un bambino molto ubbidiente, un bambino legato anche molto alla religione, studia dai Salesiani, va a messa. E' intelligentissimo e studia molto. Sono davvero contenta. Il Signore mi ha dato un dono meraviglioso. Poi vedo i suoi compagni di scuola, figli di professionisti, che invece sono maleducati.



Chi l'avrebbe mai detto, il figlio di Corona e Moric...

Già.. Carlos l'altro giorno è tornato da scuola e mi ha detto che un bambino l'ha picchiato e lui non ha reagito perché ha detto che Gesù dice di porgere l'altra guancia.. E io 'amore però devi anche difenderti'...



Fabrizio, ti ha lanciato qualche frecciatina...

Ma chissene. Non voglio polemizzare, sono cresciuta, ho fatto troppe guerre. Magari poi lui non lo pensa neanche, ma ci sono momenti in cui impazzisce. Io non ci faccio caso, non porto rancore per nessuno. L'indifferenza è la migliore difesa. E' il padre di mio figlio, è andato due volte a trovarlo in carcere, gli voglio bene.



Adesso canti...

E' sempre stata la mia passione, magari c'è chi mi critica, ma io ho una bella voce, con un timbro particolare..



E la tv?

Non mi chiamano.. non ci sono programmi alla mia altezza (ride, ndr)