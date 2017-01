Melita Toniolo, sirenetta sugli scogli

12:49 - "Sono cinque anni che ad agosto ci danno fidanzati @vieri_bobo". Smentisce così un ipotetico flirt con l'ex calciatore la bella Melita Toniolo che si limita a riderci su. Niente amore all'orizzonte per l'ex diavolita, sono lavoro, amici e le solite frasi romantiche che accompagnano le sue foto più sexy. Eccola, infatti, mentre cinguetta romantica in diretta da uno scoglio mentre posa con un bikini mozzafiato...

Costume giallo che mette in risalto l'abbronzatura, curve in vista e seno che sembra quasi voler sgusciare via dal bikini, Melita non cerca un fidanzato ma tra i suoi follower c'è chi si propone... Con un corpo così è difficile crederla single. Eppure... Archiviata la storia con Catavolo la scorsa primavera, la Toniolo si è buttata a capofitto nel lavoro e nelle uscite con gli amici, porto sicuro per sistemare le ferite del cuore. Bella, sorridente, sensuale, l'ex gieffina sa bene di avere tutte le carte in regola per conquistare il suo principe azzurro. Per ora, però, sembra preferisca ballare da sola...