1 luglio 2014 Melita Toniolo, pose sexy da burlesque La showgirl come Dita Von Teese regala uno scatto mentre indossa della lingerie mozzafiato e copre il seno solo con le gambe Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:49 - Single e felice ma, soprattutto, bellissima. Melita Toniolo posa coperta solo da un paio di culotte di pizzo dal colore acceso, guanti lunghi e tacchi altissimi... Il seno, abbondante e schiacciato, è coperto dalle gambe in uno scatto che stuzzica e lascia tutti col fiato sospeso. Lei, sensuale come non mai, ammicca all'obiettivo mentre cinguetta la canzone "Trattengo il fiato" di Emma Marrone.

Dopo gli scatti in bikini che mettevano in mostra le sue forme burrose e la sua pancia piattissima, Melita regala ai suoi fan un foto da shooting ma comunque intrigante. Complice l'acconciatura e la posa la showgirl ricorda Dita Von Teese, maestra indiscussa dell'arte del burlesque. Sguardo da cerbiatto e rosetto rosso, seno schiacciato che "sbuca" dai lati, Melita recita perfettamente la parte della "sexy diva".



Anche se nessuno fa breccia nel suo cuore da un po' di tempo, la Toniolo non ha certo dimenticato come sedurre un uomo. Sorriso sempre in vista, occhi magnetici, curve esplosive e un po' di malizia... Il suo profilo Instagram è la prova provata di quanto il suo lato B e i suoi scatti in costume siano apprezzati, basta leggere i commenti, nemmeno troppo velati, dei suoi fan. In fondo, non troppo tempo fa, il suo nome d'arte era "Diavolita"...