Da Alena Seredova a Jlo e Melanie Griffith, meglio sole che... male accompagnate

13:13 - Meglio sole... che male accompagnate. Da Melanie Griffith, fresca di separazione da Antonio Banderas a Alena Seredova, Deborah Roversi, Jennifer Lopez, Alessia Ventura... lo slogan sembra essere questo. Le single dello showbiz non si perdono d'animo e sorridenti e speranzose affrontano la loro estate senza uomini intorno...

L'ultima in ordine cronologico ad essere entrata nel club delle single è Melanie Griffith, che ha da poco annunciato la separazione da Antonio Banderas, dopo 18 anni di matrimonio. In splendida forma, elegante e sempre bellissima l'attrice americana (57 anni) si è subito concessa qualche giorno di vacanza in Italia, prima partecipando al Taormina Film Fest e poi volando a Roma dove si è incontrata a cena con l'amico Matt Dillon. Sorrisi, chiacchiere e sigarette per non pensarci su.



E non sembra volerci pensare su nemmeno Alena Seredova, quasi ex di Gigi Buffon, volata in Brasile per occupare, forse per l'ultima volta, il suo posto di wag nella tribuna Mondiale. Su Instagram la modella ceca posta scatti in cui appare tutt'altro che affranta, sorridente insieme ai tifosi dell'Uruguay, vestiti da Puffi e sulla spiaggia di Recife: "Bye Bye Brasil", cinguetta allegra Alena... che forse è anche un bye bye Gigi!



Per restare nel mondo del calcio non va male nemmeno a Deborah Roversi, ex di Andrea Pirlo, che le dovrà versare mensilmente un assegno di mantenimento da 55 mila euro. C'è di che sorridere. E via di sorrisi scatti e cinguettii social per niente disperati, anche per Alessia Ventura, Cristina Buccino, Melita Toniolo e Emma Marrone, single incallite.



Beata tra gli uomini e in splendida forma, Jennifer Lopez, single da poco, dopo la fine della sua storia con Casper Smart, si è esibita a "Good Morning America" circondata da un corpo di ballo con statuari danzatori. Anche Natalia Mesa Bush ha trovato come consolarsi dopo la fine della sua relazione con Guè Pequeno e sulla spiaggia sfoggia il suo fisico ancora più prorompente mentre sorseggia una bibita ghiacciata insieme ad un'amica.

Si divertono anche la tennista Caroline Wozniacki, che non si cruccia più per essere stata mollata dal fidanzato, il grande golfista Rory McCoy, poco dopo la proposta di matrimonio, l’ultimo giorno dello scorso anno e con Serena Williams se la gode in spiaggia tra selfie e scatti in posa. E Valeria Marini... il matrimonio è fallito, ma lei manda baci stellari a tutti su Instagram e ha un nuovo caro amico..