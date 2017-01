Melissa Satta-Kevin Prince Boateng, il bebè è in arrivo

14:02 - Finalmente il pancione di Melissa Satta a nudo. Abbiamo dovuto aspettare fino all'ultimo giorno per vederlo e adesso eccolo in uno scatto postato da Kevin Prince Boateng, che lo bacia teneramente. Meno uno al "big day" e trepida attesa. "One more day...we are ready for u!!! Best ever..." cinguetta lui. "Tutto pronto per il nostro Baby!!!", risponde lei, intenta a preparare la valigia per l'ospedale.

Tra meno di un giorno saranno genitori e la loro dolce attesa, ormai giunta al termine, il calciatore e l'ex velina, la vogliono continuare a condividere con i loro follower. Come hanno fatto finora del resto. Dalla Germania, dove vivono, Meli e Kevin Prince non hanno mai smesso di comunicare con i fan via Twitter o Instagram, documentando i momenti più salienti di questi ultimi nove mesi. Adesso che il momento è arrivato non resta che attendere ancora qualche ora. "Sto per esplodere", cinguetta la Satta in uno degli ultimi selfie, prima di partire per l'ospedale. E ancora qualche giorno fa: "Last 2 days with the big face #9mesi +10kg", ultimi due giorni con il volto gonfio. 9 mesi e 10 chili", sottolinea la showgirl, che probabilmente si vede "troppo grossa". Intanto è già pronta la prima felpina per il bebè in arrivo: "Baby Prince", recita: “Piccolo Principe”