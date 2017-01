Melissa Satta, le foto social prima del parto

10:44 - Stesa a letto con un bel pancione da accarezzare. La gravidanza di Melissa Satta è agli sgoccioli e dai suoi cinguettii è chiaro che la ex velina non sta più nella pelle di dare alla luce il suo bambino e finalmente conoscere il piccolo di casa Satteng. A Dusseldorf, quando non c'è Kevin Prince Boateng, Melissa si diverte a fare selfie e a preparare il corredino tra tutine e pupazzi . Il parto è previsto per la settimana di Pasqua.

Ha scelto di non mostrare mai la sua pancia nuda e nemmeno il suo fisico scoperto con le curve dolci della maternità. Melissa sta vivendo la sua prima gravidanza con cautela e premura, coccolando il suo piccolo tra foto casalinghe e shopping per mamma e bebè.



Niente scatti hot e nessuna posa azzardata a favore di cover, la Satta preferisce mostrare il lato più tenero di questo momento importantissimo. Poche parole e tanta attenzione al piccolino che porta in grembo, Melissa lascia trasparire dagli ultimi messaggi social che adesso manca poco e lei non vede l'ora di fare la mamma.