Melissa Satta a letto con la "panzona"

10:45 - Adesso manca davvero poco. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng stanno per diventare genitori. Il nome del piccolo che la ex velina porta in grembo è ancora top-secret, ma per il resto, la gravidanza della compagna del calciatore viene vissuta in diretta dai follower che seguono Meli in trasferta in Germania. E mentre studia il tedesco, si fotografa con “la panzona” (come la definisce lei). Ancora un weekend d'attesa e poi il lieto evento.

Non ha posato nuda per le cover delle riviste come molte sue colleghe, non ha mai mostrato la sua pancia florida se non coperta da tshirt. Anche il seno, aumentato per la maternità, è sempre ben celato dietro gli abiti. Una gravidanza mai troppo esibita, ma nello stesso tempo vissuta in maniera molto “social” come va di moda oggi. Claudia Galanti insegna, visto che l'arrivo della sua terzogenita è stato documentato su Instagram attimo per attimo, comprese le foto del cesareo in corso.



Per ora Melissa cinguetta davanti allo specchio e si diletta in selfie sportivi oppure direttamente dalla camera da letto, stesa sotto le lenzuola. Intanto il Boa inganna l'attesa allo stadio.