Marco Bocci e Laura Chiatti, sempre insieme

11:25 - Teneri, innamorati e... indivisibili. Tra Laura Chiatti e Marco Bocci è amore vero. O, per lo meno, è sulla buona strada per diventarlo. Sempre insieme, i due si comportano come due perfetti fidanzati. Lei lo ha raggiunto sul set di "Squadra Antimafia" per poi andare via insieme, mano nella mano, passeggiando al chiaro di luna.

Lui, smessi i panni del duro, si trasforma in un fidanzato amorevole. La abbraccia e non la perde mai di vista, la stringe a sé e non appena si allontana allunga la mano verso quella di lei, per riprendersela. Notte insieme, ormai questa è un'abitudine, e mattinata dal meccanico. Laura, faccia visibilmente preoccupata, ritrova il sorriso grazie al suo compagno.



Bocci, infatti, sembra intendersene e la tranquillizza. Avvolta in un pellicciotto grigio, shorts cortissimi e tacchi vertiginosi, la Chiatti sa bene quali armi usare per tenersi stretto Bocci. Lui, giacca di pelle e jeans, sfodera il suo ormai noto sex appeal. Fidanzati, più o meno ufficialmente, da qualche mese, la coppia sembra più affiatata che mai...