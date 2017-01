Chiatti-Bocci amore allo scoperto

07:58 - Ormai ufficiale la relazione tra gli attori Marco Bocci e Laura Chiatti. Dapprima erano solo voci alimentate da qualche foto rubata, ma ormai i due escono insieme senza paura di mostrarsi come coppia. Sono stati paparazzati da "Oggi", sorridenti e affiatati all'aeroporto di Fiumicino, in partenza per Düsseldorf, scalo per una misteriosa meta esotica.

Non più un flirt, la confidenza tra i due è palpabile. Lei, prima del volo, è passata da casa per prendere dei sandali dal tacco vertiginoso, tenendoli in mano con disinvoltura. Ormai ricercatissimi dai fotografi, sono stati beccati durante un romantico tête-à-tête in un ristorante romano. Quasi immagini da "Dolce vita" con lui che lancia occhiatacce ai paparazzi e lei che si pavoneggia sotto un cappello da diva.