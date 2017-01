Marco Bocci e Laura Chiatti, passione in treno

09:35 - Altro che flirt! La storia tra Marco Bocci e Laura Chiatti pare proprio decollata. Cominciata in sordina prima di Natale, ora va a gonfie vele, anzi bruciando pure le tappe. Già perché lei ha incontrato i famigliari di lui, nulla di impegnativo, ma una presentazione seria sì. E poi eccoli sul Roma-Milano, un treno carico di passione e intimità. In tre ore di viaggio, come mostrano le foto di Chi, non si sono mai staccati l'uno dall'altra.

Anche gli amici non sembravano scommettere molto su questa coppia: lei così “lunatica”, lui così “imprendibile”. Eppure l'attore pur di stare con la sua Laura ha rinunciato a diversi impegni e le feste le hanno trascorse insieme. In Umbria le loro famiglie vivono a pochi chilometri di distanza e, dopo poche settimane, la Chiatti era già a casa Bocci. Poi insieme a casa di lei e ancora via in auto verso altre mete e altri impegni.



Hanno viaggiato in treno fino a Milano e Chi ha documentato tutto, fotogramma dopo fotogramma: ridono, scherzano, si abbracciano, si coccolano. Sembrano una coppia molto affiatata e con grande complicità. Ma sono anche riservati negli appuntamenti mondani. Così Marco si presenta da solo come special guest alla sfilata di Giorgio Armani, lei lo aspetta facendo un po' di shopping. Poi via di corsa ancora insieme, più appiccicati che mai.