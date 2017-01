Marco Bocci fa il "maledetto" sul set di Maxim

09:59 - Marco Bocci posa per Maxim recitando... se stesso. Capello lungo e barba fintamente trascurata, l'attore di "Squadra Antimafia - Palermo Oggi" sprigiona un fascino innato che fa impazzire le donne. Sarà quell'aria da "maledetto" ad aver conquistato Laura Chiatti? I due non si nascondono più: paparazzati al ristorante e all'aeroporto, basta notare i loro sguardi per capire che fanno sul serio.

Per ora nessun commento ufficiale, anzi, quando gli chiedono cosa pensa del gossip ironizza:"Per quanto possa sembrare strano, chi scrive è molto più informato di me". D'altronde anche quando era iniziata la storia con Emma Marrone aveva fatto il vago, salvo poi farsi beccare in atteggiamenti intimi con lei, per le vie della Capitale. Stesso iter anche con la collega: cena fuori, notte in albergo e fuga insieme.



Anche dietro i "no comment" più volte ripetuti, è facile intuire che tra Bocci e la Chiatti sia scoppiata la passione. E lui, passionale, lo è anche sul set perché "Per chi decide di fare questo mestiere, credo ci sia sempre una sorta di 'follia ragionata'". Anche se non parla di "amore", i sentimenti che muovono l'animo di Bocci sembrano chiari...