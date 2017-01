Laura Chiatti, shopping con il pancione

09:19 - Da quando si è sposata e ha annunciato di essere incinta è sparita dalle scene. Era il 4 luglio scorso e da allora Laura Chiatti si è ritirata a vita privata. Niente scatti in costume, niente paparazzate... Unica eccezione, lo shopping. Per il bebè, si intende. Eccola fotografata da Chi mentre è intenta a scegliere il porta-enfant e il corredino per il suo primogenito. Pancione in vista e look casual per l'attrice che è più in forma che mai...

Marco Bocci, impegnato sul set di "Squadra Antimafia 6", lascia alla sua dolce metà queste "incombenze" e lei ne sembra ben felice. Occhialoni scuri, capelli raccolti, abiti comodi e un paio di jeans che le calzano a pennello... Non mancano nemmeno i miniabiti: anche con le forme arrotondate Laura dimostra di non aver perso il suo rinomato sex appeal. Il bimbo - pare infatti si tratti di un maschietto - nascerà all'inizio del prossimo anno e suggellerà l'amore, passionale e travolgente, che ha da sempre caratterizzato la sua storia d'amore con l'attore umbro.



I preparativi fervono, le curve da neomamma iniziano a diventare importanti e la Chiatti si illumina, più bella che mai, in questa nuova esperienza che l'attrice sembra vivere molto serenamente. Niente uscite mondane o feste, niente scatti rubati o esagerazioni... La maternità è una cosa che sembra volersi tenere per te. Salvo poi trasgredire per un peccato di... shopping!