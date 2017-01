Laura Chiatti, prime foto con pancino

09:55 - Non vedeva l'ora di poter sfoggiare liberamente la sua pancia in crescita. Ecco Laura Chiatti con le prime dolci curve della gravidanza. Dopo le nozze con Marco Bocci l'attrice viene beccata in una giornata “normale” tra spesa e parrucchiere con pancione al seguito. Struccata, con i capelli raccolti e una tshirt bianca, Laura si preoccupa della spesa, mentre Marco torna a casa con i fiori.

Tre girasoli gialli tra le mani e un sorriso stampato sul volto, Bocci rientra a casa nel quartiere Parioli di Roma dalla sua neosposa. Lei poco prima aveva fatto incetta di provviste per preparare la cena al marito. Come mostrano le foto di Chi, la Chiatti, in attesa di un bebè da Bocci, fa intravedere la pancia.



Qualche giorno prima era stata paparazzata tra supermercato e parrucchiere intenta a farsi bella nel giorno del suo 32esimo compleanno. Capelli sciolti, gambe nude e décolleté florido nascosto dalla maglia mimetica, l'attrice sorrideva ai flash mostrando con orgoglio le curve.