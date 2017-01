9 luglio 2014 Che cinema le nozze di Laura Chiatti e Marco Bocci: sfoglia l'album Tanti attori al matrimonio: da Carlo Verdone alla batteria a Edoardo Pesce solista, passando per Riccardo Scamarcio, Valeria Golino e molti altri Tweet google 0 Invia ad un amico

10:03 - Rock, anticonformista, allegro. Ecco il matrimonio di Laura Chiatti e Marco Bocci, nell'album del settimanale Chi che ha seguito gli sposi dai preparativi al sì, con tanti invitati e attori famosi. Sulle colline umbre a festeggiare Laura e Marco c'erano Carlo Verdone, Riccardo Scamarcio, Valeria Golino, Andrea Sartoretti, Giulia Michelini, Daniela Virgilio, Dino Abbrescia e molti altri. Bacio di passione per i neosposi e annuncio del bebè.

Il dolce segreto lo portava in grembo da diverse settimane e gli amici più stretti lo sapevano già, ma la Chiatti ha preferito aspettare di pronunciare il sì a Marco tra lacrime di commozione e gioia prima di gridare a tutti gli invitati: “Sono incintaaa!”.



Bocci elegante e sexy in un completo Armani si è volutamente regalato un look spettinato e ribelle, lei dolce e romantica in un lungo abito bianco Prada si è fatta seguire dal suo stylist pronto a ritoccarle il trucco a ogni lacrima di gioia.



Niente catering per la festa nella tenuta di Castelbuono, ma una cena a base di specialità umbre cucinate da varie brigate locali e tanta musica. I due sposi hanno cantato per gli ospiti, come pure il collega Edoardo Pesce, mentre Verdone ha concesso una performance alla batteria. Balli e danze fino a mattina sotto un cielo stellato degno del miglior set e poi per Marco e Laura prima notte di nozze ad Assisi.