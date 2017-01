10 giugno 2014 Marco Bocci e Laura Chiatti, baci e coccole nella movida romana In attesa delle nozze del 4 luglio la coppia si diverte con gli amici tra aperitivi e abbracci d'amore Tweet google 0 Invia ad un amico

10:56 - Si toccano, si baciano, si abbracciano, stanno attaccati l'uno all'altra come teenager super innamorati... in attesa delle nozze, il 4 luglio. Laura Chiatti e Marco Bocci saranno presto marito e moglie, intanto però si godono il loro status di fidanzati, in giro per locali a Roma tra aperitivi e coccole.

Stanno insieme solo da sei mesi, ma sono già una delle coppie più belle e affiatate del cinema italiano. E sembrano fortemente intenzionati a rimanerlo. Usciti allo scoperto quasi subito i due non hanno mai nascosto il loro amore e soprattutto la passione che li lega, un tripudio di baci e tenerezze, ogni volta che i flash li paparazzano insieme e che li fa sembrare eterni ragazzini innamorati.

Eppure i due attori fanno sul serio. E il 4 luglio si sposeranno a Perugia nella famosa Basilica di San Pietro. I rumors parlano anche di un bebè in arrivo, ma a guardare come i due si divertono tra fughe d'amore, incontri nella notte, aperitivi e serate brave nella movida romana, la coppia al momento sembra tutt'altro che in fase... dolce attesa. Per quello forse si dovrà aspettare ancora un po'.