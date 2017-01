Marco Bocci e Laura Chiatti, che serate romane!

10:26 - “Serate romane” cinguetta Marco Bocci postando la foto che lo ritrae insieme a Laura Chiatti e una coppia di amici nella notte. Negli ultimi tempi l'attore si è lasciato andare alle tenerezze social. Da quando ha messo un'istantanea di lui che bacia la sua promessa sposa con la didascalia: “The woman of life”, Bocci posta scatti in compagnia della Chiatti, che porterà all'altare il prossimo 4 luglio.

Anche lei non nasconde più il suo amore. Anzi. Ne parla e parecchio. Nel fine settimana è stata ospite in diversi programmi tv, Marco non era con lei ma nel suo cuore sempre. A Silvia Toffanin durante l'ultima puntata di Verissimo l'attrice di Marco ha detto: “Lui è la felicità chiusa in un corpo”. Che sia un grande amore è chiaro.



Passione travolgente, irrefrenabile, tanta fretta di suggellare con un sì il loro amore. Marco e Laura stanno insieme da qualche mese, ma hanno le idee chiare sul loro futuro: dopo le nozze la famiglia si allargherà...