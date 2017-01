Marco Bocci - Laura Chiatti, baci per strada

12:22 - Marco Bocci e Laura Chiatti sono sempre più innamorati. Eccoli pizzicati per strada dai fotografi di "Chi" mentre si scambiano baci appassionati. Tra carezze e gesti teneri, affiatati come non mai, i due sembrano ormai pronti per il matrimonio che si celebrerà il prossimo luglio a Perugia.

Nessuna conferma né smentita da parte dei diretti interessati ma i rumors, ormai, sono insistenti. I testimoni papabili sembrano essere Raul Bova e Riccardo Scamarcio, la chiesa è pronta, la Basilica di San Pietro a Perugia e il parroco scelto, Padre Martino Siciliani. Sulla data c'è qualche disaccordo: qualcuno dice il 4 luglio altri, invece, giurano che sarà il 5, sabato, così da festeggiare poi la sera in un castello sulle colline umbre. A rivelare questi dettagli è Gente anche se, sempre al settmanale, la mamma di Laura precisa: "Il matrimonio? Non è una cosa decisa, non è niente di sicuro". A vestire gli sposi ci penseranno due stilisti italiani: Prada per lei e Armani per lui, dato che l'attore di "Squadra Antimafia" sembra sia stato pizzicato intento a "prendere le misure". L'evento si avvicina e sembra che tutto stia andando secondo i piani.



Il loro è stato un fidanzamento lampo. Dopo appena un mese hanno conosciuto i rispettivi genitori e sono andati a vivere insieme, travolti dalla passione. Passione che, come si vede da tutte le foto che li ritraggono insieme, è sempre alle stelle. Lui, fascino da bello e dannato e look "trasandato" la abbraccia e le tocca il collo e lei, bella e chic avvolta in un cappottino e con ai piedi dei tacchi vertiginosi, si gode tutte le sue attenzioni. Il tutto al chiaro di luna, come in ogni favola che si rispetti. In attesa del fatidico sì, i due fanno le prove generali per la luna di miele...