Marco Bocci e Laura Chiatti, per le nozze ci sarebbero già i testimoni

18:38 - Mancano meno di tre mesi e i preparativi per le nozze dell'anno fervono. Marco Bocci e Laura Chiatti diventeranno marito e moglie il 4 luglio e a far loro da testimoni ci sarebbero, stando alle indiscrezioni di alcuni media online, due colleghi: Riccardo Scamarcio e Raoul Bova. Intanto il sex symbol di "Squadra Antimafia" è stato avvistato a Roma in un atelier Armani, mentre si faceva prendere le misure... del vestito nuziale?

Nella Basilica di San Pietro a Perugia, dove verrà celebrato il matrimonio, è tutto pronto. Si attende una vera e propria sfilata di vip. Tra cui anche i due famosi attori e amici della coppia, Riccardo Scamarcio e Raoul Bova, che rumors raccolti da Gossipblog danno quasi per certi tra i testimoni scelti. Nell'attesa i due piccioncini, che stanno frequentando il corso prematrimoniale nella parrocchia di San Venanzo in provincia di Terni, continuano indisturbati la loro love story, tra fughe d'amore e lunghe separazioni di lavoro, discreti e riservati, attenti a farsi fotografare il meno possibile.



Ma i paparazzi sarebbero riusciti ugualmente ad immortalare Bocci, intento a provare una camicia classica bianca e una cravatta di raso nera in un negozio Armani di Roma. Manovre prenozze? In quanto all'abito che indosserà la Chiatti, non ci sono ancora notizie. Per ora i due fidanzati rimangono in silenzio, nessuna dichiarazione, nessun comunicato ufficiale. Il loro amore non ha bisogno di pubblicità.