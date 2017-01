Marco Bocci e Laura Chiatti, più di un bacio....

10:35 - Tete-à-tete rovente tra Marco Bocci e Laura Chiatti in una trattoria toscana a Roma, dove i due si lasciano andare ad effusioni infuocate, come mostrano gli scatti di Chi. Più che di cibo, i due attori sembrano affamati l'uno dell'altra e a suon di baci bollenti si saziano... di passione. Straziami, ma di baci saziami, il titolo del film di Dino Risi pare dedicato a loro.

Un amore così intenso ha quasi del fiabesco. I due attori sono praticamente inseparabili e dopo vacanze natalizie trascorse insieme pare che Marco Bocci si sia addirittura trasferito a casa di Laura Chiatti, ai Parioli a Roma. Una forzatura dei tempi, dicono in molti, a poche settimane dall'inizio della loro love story. Ma si sa all'amore non si comanda e così i due attori non si preoccupano di corrono veloci senza farsi pensieri. Le presentazioni in famiglia sono state fatte adesso a fine corsa c'è solo il matrimonio e questi due sembrano fare talmente sul serio che l'ipotesi altare imminente non è per nulla da scartare.