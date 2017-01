Laura Chiatti e Marco Bocci, sposi il 4 luglio

12:12 - "E' tutto pronto, Laura Chiatti e Marco Bocci si sposeranno il 4 luglio". Parola del priore, Padre Martino Siciliani, che li unirà in matrimonio nella Basilica di San Pietro a Perugia e che al magazine Grand Hotel racconta di quando i due attori sono andati da lui per fissare la data, di quelle che saranno sicuramente le nozze dell'anno.

"Laura Chiatti e Marco Bocci sono venuti qui da me, insieme, tre domeniche fa, e abbiamo avuto un lungo colloquio", racconta Padre Martino, priore della storica chiesa benedettina di Perugia: "“Possiamo guardare insieme il calendario?”. Così è stato fissato il 4 luglio, la prima data disponibile, anche se la Chiatti insisteva per sposarsi a giugno, come spiega il priore: "Voleva sposarsi a tutti i costi nel mese di giugno, e assolutamente di pomeriggio, ma ho dovuto dirle che non era possibile perché celebro i matrimoni solo di sabato, mai di domenica, e i sabati pomeriggio di giugno erano già tutti occupati. Lei però non si è arresa; continuava a insistere e alla fine ho dovuto tenerla a freno, tanto era incontenibile il suo entusiasmo e ho proposto il 4 luglio".



La chiesa può ospitare fino a 600 persone e i due attori hanno specificatamente chiesto se nella chiesa ci fosse un organo. "Sì, e non solo; abbiamo anche due cori, uno polifonico e uno gregoriano”. E adesso i ragazzi del coro della basilica non si danno pace: tutti sognano di cantare per Marco e Laura. Che avranno a disposizione anche un violinista e un cantante solista. Intanto, mentre i preparativi fervono Bocci e la Chiatti stanno già frequentando il corso prematrimoniale per fidanzati, obbligatorio per tutte le coppie che desiderino sposarsi, nella chiesa di San Venanzo, in provincia di Terni: cinque lezioni, che si tengono una volta alla settimana: il sabato sera alle 21.



Un amore che va di fretta il loro, nato da un colpo di fulmine, all'improvviso, a dicembre 2013, quando i due si sono conosciuti ad una festa a Roma. Bocci aveva appena concluso la sua breve love story con Emma Marrone, la Chiatti la sua con Davide Lamma. E' stata passione al primo sguardo. Una passione che ha bruciato tutte le tappe. Entrambi hanno già conosciuto i rispettivi genitori e dopo poco più di un mese i due innamorati sono andati a vivere insieme.

E di fretta pare essere stato organizzato anche questo matrimonio, inaspettato e segreto, almeno per il momento, tanto che già qualcuno pensa che dietro a tutto ci sia un bebè in arrivo.

Quel che è certo è che i due attori sembrano innamorati pazzi e il loro amore non si contiene. Alla luce del sole i loro baci sono passione pura.