Kim Kardashian, curve alla Jessica Rabbit

12:00 - Curve sexy alla Jessica Rabbit, provocanti ed "eccessive", avvolte da una lunga gonna nera, che mette in evidenza il suo lato più esplosivo. Kim Kardashian non fa nulla per nascondere le sue forme giunoniche e la scelta del look gioca a suo favore. La reginetta dei reality tv americani predilige mise aderenti e fascianti...

Un seno florido e un lato B che "esplode" letteralmente dal vitino da vespa che la socialite ha mantenuto anche dopo il parto, Kim sembra spesso uscita dalla matita di un fumettista caricaturista. Vestiti avvolgenti, décolleté vertiginosi, pantaloni aderenti, il suo guardaroba è disegnato su misura per lei, per sottolineare le sue curve e provocare... la fantasia dei suoi fan.